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«التجارة» تدشن الفرع الإلكتروني لتمكين المستثمرين من تسليم مستنداتهم إلكترونياً

«التجارة» تدشن الفرع الإلكتروني لتمكين المستثمرين من تسليم مستنداتهم إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التجارة خدمة الفرع الإلكتروني التي تُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من تسليم المستندات الرسمية المطلوبة لإنجاز معاملاتهم إلى الوزارة إلكترونياً بدلاً من تسليمها يدوياً عن طريق المناولة، وذلك تيسيراً لوصول خدماتها للمستفيدين كافة.

وتوفر خدمة الفرع الإلكتروني مزايا رفع مستندات إصدار السجلات التجارية الرئيسة والفرعية للمستثمر المحلي والخليجي، ومتطلبات حجز الأسماء التجارية وطلبات تعديل سجلات الشركات، إضافة إلى المستندات المطلوبة لإصدار سجلات الشركات المساهمة، ومستندات نقل ملكية السجلات بين الأفراد.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة على الرابط: e.mc.gov.sa عبر ثلاث خطوات ميسرة تبدأ باختيار مقر المنشأة، واختيار نوع الخدمة المطلوبة، ومن ثم رفع المستندات المطلوبة وبذلك يتم تُنفَّذ الخدمة للمستفيد وبشكل فوري.

وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة في توفير بيئة تجارية جاذبة ومحفزة وتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتيسير أعمال التجار والمستثمرين وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية في المملكة.

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