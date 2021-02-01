«الصحة» تحدد بدء القبول والتسجيل في برنامج «الترميز الطبي»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، بدء فتح بوابة القبول والتسجيل في برنامج “الترميز الطبي”.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “الترميز الطبي” وذلك من اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١م وحتى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٦م.

وأضافت وزارة الصحة ، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).