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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الصحة» تحدد بدء القبول والتسجيل في برنامج «الترميز الطبي»

«الصحة» تحدد بدء القبول والتسجيل في برنامج «الترميز الطبي»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، بدء فتح بوابة القبول والتسجيل في برنامج “الترميز الطبي”.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “الترميز الطبي” وذلك من اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١م وحتى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٦م.

وأضافت وزارة الصحة ، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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