«الصحة» تحدد بدء القبول والتسجيل في برنامج «الترميز الطبي»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، بدء فتح بوابة القبول والتسجيل في برنامج “الترميز الطبي”.
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “الترميز الطبي” وذلك من اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١م وحتى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٦م.
وأضافت وزارة الصحة ، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
#الصحةبالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "الترميز الطبي" وذلك من اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١م وحتى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٦م.
للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم:https://t.co/NUq1opfQLg
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)February 1, 2021