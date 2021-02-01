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«الأمن العام» يحذر من «مواقع الفوركس» المشبوهة: لا يوجد من يحميك

«الأمن العام» يحذر من «مواقع الفوركس» المشبوهة: لا يوجد من يحميك
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الأمن العام، اليوم الاثنين، مجدداً الجميع من مواطنين ومقيمين من خطورة التعامل مع مواقع الفوركس المشبوهة.

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الفوركس والاستثمار غير المرخص لا يخضع لمراقبة الجهات الرسمية، احذر التعامل معهم فلا يوجد من يحميك”.

يذكر أن مثل هذه المواقع تحتال على ضحاياها بمزاعم ودعاوى تحقيق الربح في أسرع وقت ممكن، ويُفاجأ الضحية أنه وقع ضحية عمليات نصب واحتيال واستثمار  وهمي.

 

 

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