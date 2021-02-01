رئيس القطاع الأوسط بـ «المياه الوطنية» يلتقي أسبوعياً بعملاء الشركة

تواصل – فريق التحرير:

تواصل شركة المياه الوطنية تفعيل التواصل مع عملائها من خلال عقد اللقاءات الأسبوعية معهم، لتلقي ملاحظاتهم أو شكاويهم حول الخدمات المقدمة لهم.

ويلتقي رئيس القطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس، سليمان بن عبدالله البصيلي، عملاء الشركة في القطاع الأوسط كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالث عصراً في مقر وحدة أعمال مدينة الرياض، وذلك بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويهم، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا العملاء.

وتحث الشركة على ضرورة التزام العملاء الراغبين في تسجيل حضور اللقاء إلى التقيد بإجراءات الاحترازات الصحية الوقائية المتبعة.