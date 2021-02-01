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استشاري أمراض معدية: الإجراءات الاحترازية خط الدفاع الأول للتصدي لـ«كورونا» (فيديو)

استشاري أمراض معدية: الإجراءات الاحترازية خط الدفاع الأول للتصدي لـ«كورونا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

شدد استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري الشهري على أهمية التزام الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال الشهري، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “نلاحظ ويلاحظ الجميع ارتفاع الإصابات منذ أسبوعين تقريبا، وهذا ليس خاصاً بالمملكة بل العالم أجمع يشهد حالة ارتفاع في أعداد الإصابات، وارتفاعاً في حركة الوفيات.

وأضاف د. علي الشهري “نتمنى من الجميع الالتزام والتعاون للوصول إلى ما كنا عليه من حيث انخفاض الإصابات والسيطرة عليها، بل والوصل إلى وضع أفضل بإذن الله”.

وتابع استشاري الأمراض المعدية أن الإجراءات الاحترازية خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وختم د. علي الشهري بقوله “نحن بأيدينا أن نتعاون لتقليل معدل الإصابات، مضفيا أن وزير الصحة وغيره من المسؤولين أكدوا أن القرار في انخفاض الحالات بفضل الله أولا ثم بأيدينا.

 

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