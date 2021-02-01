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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ألفاظ خادشة للحياء.. شرطة الرياض تطيح بمواطن وثق تحرشه بمرتادي الأماكن العامة

ألفاظ خادشة للحياء.. شرطة الرياض تطيح بمواطن وثق تحرشه بمرتادي الأماكن العامة
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تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيه أحد الأشخاص من خلال حسابه قيامه بالتحرش بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة، مما يمثل جريمة وفق نظامي جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضلٍ من الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

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