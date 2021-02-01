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«المرور» تؤكد على مواعيد الفحص الدوري وتحدد موقف المركبات الخاصة الجديدة

«المرور» تؤكد على مواعيد الفحص الدوري وتحدد موقف المركبات الخاصة الجديدة
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت الإدارة العامة للمرور السعودي، بالمواعيد المقررة نظاميا بشأن الفحص الدوري للمركبات الواردة في نظام المرور داخل المملكة.

وقال «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «إن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة؛ فيجرى فحصها فنيا، بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة».

جاء ذلك ردا على تساؤل تلقاه حساب «المرور السعودي»، من أحد المستفيدين قال فيه: «هل الفحص الدوري للمركبات مطلوب كل سنة أو كل ٣ سنوات مع تجديد استمارة المركبة؟».

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