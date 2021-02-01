سرقوا محال تجارية بمكة.. ضبط مواطن و5 مخالفين لنظام أمن الحدود

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وتبين ارتكابهم عدداً من الجرائم تمثلت بسرقة محال تجارية وسلب أحد المقيمين، حيث بلغت قيمة المسروقات (180.000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.