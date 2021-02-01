الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

سرقوا محال تجارية بمكة.. ضبط مواطن و5 مخالفين لنظام أمن الحدود

سرقوا محال تجارية بمكة.. ضبط مواطن و5 مخالفين لنظام أمن الحدود
0

تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وتبين ارتكابهم عدداً من الجرائم تمثلت بسرقة محال تجارية وسلب أحد المقيمين، حيث بلغت قيمة المسروقات (180.000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

مواد ذات صلة

مكة.. ضبط 3 مواطنين تباهوا بإطلاق النار في إحدى المناسبات

مكة.. ضبط 3 مواطنين تباهوا بإطلاق النار في إحدى المناسبات

مكة.. ضبط ١٣ شخصا تورطوا في سرقة كابلات كهربائية

مكة.. ضبط ١٣ شخصا تورطوا في سرقة كابلات كهربائية

مكة.. ضبط 5 مقيمين سرقوا 80 قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة

مكة.. ضبط 5 مقيمين سرقوا 80 قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنَيْن امتهنا كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة محتوياتها

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنَيْن امتهنا كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة محتوياتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة