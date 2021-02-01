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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«المياه الوطنية» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

«المياه الوطنية» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس – للعمل في الرياض – عرعر- الجوف – عسير – بالمسميات والشروط التالية:

1 – مدير برنامج – Project Manager – Aljawf – الجوف

  • درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال- الهندسة أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المشاريع أو إدارة المشتريات.

2 – مدير برنامج – Project Manager – Arar – عرعر

  • درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال- الهندسة أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المشاريع أو إدارة المشتريات.

3 – رئيس الدراسات البيئية للأعمال – Environmental Studies Lead – الرياض

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال- المالية
  • خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال إدارة وتحليل الأعمال.

4 – أخصائي الدراسات الفنية – Technical Studies ISRs / IWPs Specialist

  • بكالوريوس هندسة- إدارة أعمال أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة عقود التخصيص أو مجال مشابه.

5 – رئيس الجدولة – Scheduling Lead – Assir – عسير

  • بكالوريوس هندسة- إدارة أعمال أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الجداول الزمنية للمشاريع والعقود.

– وأوضحت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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