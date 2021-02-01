«المياه الوطنية» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس – للعمل في الرياض – عرعر- الجوف – عسير – بالمسميات والشروط التالية:
1 – مدير برنامج – Project Manager – Aljawf – الجوف
- درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال- الهندسة أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المشاريع أو إدارة المشتريات.
2 – مدير برنامج – Project Manager – Arar – عرعر
- درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال- الهندسة أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المشاريع أو إدارة المشتريات.
3 – رئيس الدراسات البيئية للأعمال – Environmental Studies Lead – الرياض
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال- المالية
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال إدارة وتحليل الأعمال.
4 – أخصائي الدراسات الفنية – Technical Studies ISRs / IWPs Specialist
- بكالوريوس هندسة- إدارة أعمال أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة عقود التخصيص أو مجال مشابه.
5 – رئيس الجدولة – Scheduling Lead – Assir – عسير
- بكالوريوس هندسة- إدارة أعمال أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الجداول الزمنية للمشاريع والعقود.
– وأوضحت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).