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المساحة الجيولوجية تشترط تفعيل «توكلنا» لدخول منشآتها

المساحة الجيولوجية تشترط تفعيل «توكلنا» لدخول منشآتها
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تواصل – فريق التحرير:

قررت هيئة المساحة الجيولوجية إلزام الموظفين والزائرين بتفعيل تطبيق توكلنا كشرط لدخول منشآتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”من أجل صحة الجميع.. هيئة المساحة الجيولوجية تُلزم موظفيها وزائريها بتفعيل تطبيق توكلنا عند دخول منشأتها”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل (255) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (266) حالة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (368329) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (359839) حالة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد جدد أمس الأحد، التحذير من التجمعات المخالفة، خاصة المناسبات العائلية، مؤكدًا أنها من أكثر مُسببات عودة انتشار فيروس كورونا.

وشدد متحدث وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليومي على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر في الأيام المقبلة.

 

 

 

 

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