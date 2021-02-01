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يعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء.. «اليخت الصامت» ابتكار جديد تطلقه «فولكس فاجن»

يعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء.. «اليخت الصامت» ابتكار جديد تطلقه «فولكس فاجن»
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تواصل – ترجمة:

أطلقت شركة فولكس فاجن مشروعًا جديدًا لطرح يخت يعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء في السوق بالشراكة مع شركة Silent Yachts باستخدام منصتها للسيارات الكهربائية MEB وتصميم العلامة التجارية المملوكة لها Cupra.

وقد تكون فولكس فاجن علامة تجارية رئيسية في مجال السيارات، لكن المجموعة الألمانية تهدف بعد 84 عامًا من إنتاج السيارات، إلى الدخول في صناعة اليخوت، وذلك عن طريق نقل منصة مركباتها الكهربائية إلى أعالي البحار على شكل يخت جديد يعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء.

وتنتج شركة Silent Yachts اليخوت العاملة بالطاقة الشمسية والبطاريات، التي زادت شعبيتها على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب عدم وجود ضوضاء أو انبعاثات أو أبخرة أو اهتزازات.

ويمكن تشغيل يخوت Silent Yachts بالطاقة النظيفة فقط مع الألواح الشمسية والبطاريات التي تغذي المحركات الكهربائية أو تستخدم مولدًا حسب نوع الاستخدام.

وبحسب موقع “فوربس” فإن فولكس فاجن تهدف إلى أن يقوم فريق Cupra بتصميم نسخة جديدة من اليخت العامل بالطاقة الشمسية من Silent Yatchs، بحيث تكون هذه النسخة مدعومة من مجموعة نقل الحركة الكهربائية لشركة فولكس فاجن MEB المستخدمة في سيارات، مثل: ID.3 و ID.4.

وتقول الشركة الألمانية: إن MEB قوية وهادئة وتنتج اهتزازات منخفضة، وعلاوة على ذلك، يتم استخدامها في ملايين المركبات الكهربائية، مما يعني أنه يجب أن تكون اليخوت التي تتضمن MEB أقل تكلفة في البناء وأسهل في الخدمة.

وتخطط الشركتان لجلب أول يخت صامت عامل بمجموعة MEB ومصمم بواسطة Cupra إلى الماء في وقت ما في عام 2022، مع زيادة الإنتاج بعد أربع سنوات إلى نحو 50 يختًا كل عام، على أن يتضمن كل منها ست بطاريات تولد 500 كيلوواط من الطاقة.

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