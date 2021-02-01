«الصحة» تكشف أسباب تزايد حالات كورونا.. وتصدر توجيهاً حاسماً للجميع (تقرير)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن أسباب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال المرحلة الأخيرة داخل المملكة، وأصدرت توجيها حاسما للمواطنين والمقيمين على حد السواء.

وأرجع الدكتور توفيق ربيعة وزير الصحة، زيادة إصاباتفيروس كورونافي المملكة مرة أخرى إلى التراخي في التدابير الوقائية، محذرا من أن عدم الالتزام سيضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

ودعا وزير الصحة في تصريحات تليفزيونية، الجميع للمحافظة على مكتسبات التصدي للجائحة، مضيفا: “لا نريد العودة لتفشي الفيروس كما حصل في بعض الدول.. هذه الفترة صعبة جدا ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة”.

خطورة التراخي

وشدد الوزير على أن التهاون في اتباع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بالمملكة.

وقال الربيعة “رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية”.

وتابع في تصريحات تلفزيونية “عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذإجراءات احترازيةلحماية المجتمع … أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت من التصدي لجائحة كورونا … أصارحكم القول أن هذه الفترة صعبة جدا”.

معالي وزير الصحة: لقد رصدنا في الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا وكانت من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها، وإذا استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية سندخل في خطر الموجة الثانية لا قدر الله.pic.twitter.com/DuqQmo6aB3 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)January 31, 2021

سلوكيات خاطئة

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه يجب التعامل بأعلى مستويات الحذر في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم، موضحاً أن التمسك بالإجراءات الاحترازية هو السبيل للخروج من هذه المرحلة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن السلوكيات الخاطئة هي السبب في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا من مناسبات اجتماعية ومصافحة باليدين والبعد عن الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى ارتفاع في عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا بنحو 20% منذ منتصف الشهر الحالي، لافتاً إلى أن التقارب في المطاعم، والعناق بين الناس، هي من الأمور الرئيسية التي تسببت بانتشار الفيروس مؤخرا.

أسباب ارتفاع الإصابات

من جانبه، أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″في المملكة خلال الفترة الأخيرة، والتي ترتبط بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة من عدمه.

وقال “باهبري” في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”، إن العامل الأهم في مواجهة الفيروس في أنحاء المملكة كافة، هو التعلم من الدروس المستفادة، مشيرًا إلى أن شعور الناس بالأمان من الفيروس والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بأي منطقة، يؤدي إلى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

واستدل، بتراجع أعداد المصابين بفيروسكورونا في الرياض، بعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أثبتت فاعليتها على مستوى العالم، وفق الدراسات العلمية التي أجريت بهذا الشأن.

وأكد “باهبري” أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها، لتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وغسيل اليدين.

سلامة اللقاحات

بدوره أكد د. أحمد الشهري، أستاذعلم الفيروسات السريريالمساعد بجامعة نجران، أن لقاح فايزر أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية.

وأضاف “أن نجاح استراتيجية الاستجابة لهذا الطارئ الصحي في المملكة هي صمام الأمان وهي مثال يحتذى به ونذكره في كل المواقف والمناسبات التي نعقدها في هذه الأيام”.

وتابع د. الشهري “قد تكون الأجواء الباردة والجافة سبباً في تجمع بعض الناس للجلوس والتجمع في أماكن دافئة ومغلقة مع التهاون في مسألة التباعد الآمن خاصة أنها تزامنت مع إجازة منتصف العام، أحد أهم أسباب تزايد الإصابات في الفترة الأخيرة”.

وطالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحيةعلى مستوى المجتمع والأفراد لتظل المملكة مثالا يحتذى به في التعامل مع الجائحة.

مستجدات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 266 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق .

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (266) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (359839) حالة، ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2111) حالة من بينها (371) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (368329) حالة، توفي منهم (6379) حالة.

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (255) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 99، المنطقة الشرقية 58، منطقة مكة المكرمة 46، منطقة عسير 12، منطقة القصيم 10، كما سجلت منطقة المدينة المنورة 7 حالات فيما سجلت منطقة حائل 6 حالات ومنطقة الباحة 4

وسجلت كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة نجران ومنطقة تبوك 3 حالات في كل منها، فيما سجلت منطقتي الجوف وجازان حالتين فقط في كل منهما.