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«الموارد البشرية» توضح أهداف قرار قصر مهن خدمة العملاء «عن بعد» على المواطنين

«الموارد البشرية» توضح أهداف قرار قصر مهن خدمة العملاء «عن بعد» على المواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أهداف ومزايا قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين.

وأوضحت “الموارد البشرية”، أن القرار يهدف إلى تحفيز العمل عن بعد والوصول لكل المناطق، وتعزيز التحول الرقمي داخل منشآت القطاع الخاص.

وتضمنت أهداف القرار، تقليل هجرة الوظائف وتيسير تجربة العملاء من خلال التعامل مع كوادر سعودية وحماية البيانات الوطنية.

جدير بالذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي قد أصدر قرارا اليوم، يقضي بقصر مهن خدمة العملاء العاملين عن بعد على السعوديين، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

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