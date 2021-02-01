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3 نصائح مهمة من «الصحة» لتجنب تكون «حصوات الكلى»

3 نصائح مهمة من «الصحة» لتجنب تكون «حصوات الكلى»
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ٣ نصائح مهمة للحفاظ على صحة الكلى ومنع تكون ‏الحصوات.

وأوصت الوزارة في تغريدة على حسابها “عش بصحة” بشرب من 8-12 كوب ماء يومياً، مع التقليل من ‏الملح وتجنب المشروبات الغازية.‏

تجدر الإشارة إلى أنه من أسباب تكون حصوات الكُلى النظام الغذائي الغير صحي، وزيادة وزن الجسم وبعض الحالات الطبية وبعض المكمّلات الغذائية والأدوية.

ويمكن أن تصيب حصوات الكُلى أي جزء من المسالك البولية؛ من كليتيك إلى المثانة، وتتكون الحصوات في أغلب الأحوال عندما يصبح البول مركزًا، ما يتيح للمعادن التبلور والالتصاق ببعضها.

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