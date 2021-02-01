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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لحملة «البكالوريوس» و«الماجستير».. وظائف شاغرة بمشروع «البحر الأحمر»

لحملة «البكالوريوس» و«الماجستير».. وظائف شاغرة بمشروع «البحر الأحمر»
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير ضمان تدقيق تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو علوم الكمبيوتر، أو إدارة مخاطر تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات).

– مدير التخطيط البيئي وتطوير السياسات: الشهادة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مدير مساعد خدمات المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو إدارة المشاريع)، ويفضل شهادة الماجستير.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.

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