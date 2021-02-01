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«الزعاق» يتوقع موعد انتهاء فصل الشتاء القارس (فيديو)

«الزعاق» يتوقع موعد انتهاء فصل الشتاء القارس (فيديو)
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 تواصل- فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، موعد انتهاء فصل الشتاء القارس ودخول موسم الربيع.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إن المملكة تعيش حاليًا في أواخر أيام “الشبط”، وأن يوم السبت المقبل الموافق 6 فبراير هو أول نجوم العقارب المسماة بـ”السم” وهو نهاية الشتاء القارس.

وأوضح الزعاق، أن نجوم العقارب هي بداية موسم الربيع الفعلي، ومدتها 39 يوما، مقسمة على ثلاثة نجوم، كل نجم 13 يومًا، والنجوم الثلاث هي: السم، والدّم، والدسم.

وأشار إلى أن الشتاء ينقسم إلى 3 أقسام: بداية وشدة ونهاية، وأن بداية الشتاء تكون عادة في موسم المربعانية، وشدته تكون في موسم “الشبط”، ونهاية الشتاء تكون في موسم العقارب.

 

 

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