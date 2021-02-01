وزير الموارد البشرية يقرر قصر مهن ووظائف خدمة العملاء «عن بعد» على المواطنين

تواصل- فريق التحرير:

أصدروزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد قراراً بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين عن بُعد على السعوديين، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

ويستهدف القرار جميع المهن والوظائف التي تُقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء “عن بُعد” سواء عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر، وغيرها.

ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم ، و الإسهام في دعم الاقتصاد .

ويأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار.

وبحسب ما جاء في القرار الوزاري فإنه يشمل كذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل “عن بعد”.