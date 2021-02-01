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هل وثيقة التأمين الصحي الموحدة تغطي تكاليف علاج «الصدفية»؟.. «الضمان الصحي» يوضح

هل وثيقة التأمين الصحي الموحدة تغطي تكاليف علاج «الصدفية»؟.. «الضمان الصحي» يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة التأمين الصحي الموحدة تغطي كافة تكاليف معالجة مرض الصدفية.

جاء ذلك في رد من مجلس الضمان الصحي على أحد المغردين على موقع “تويتر” حول ما إذا كانت الوثيقة التأمينية تغطي علاج الصدفية، ليؤكد المجلس أنه من المنافع الصحية للوثيقة تغطية تكاليف علاج الصدفية بنسبة 100%.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس أكد أن العقد الموحد جاء لضمان حقوق والتزامات الأطراف وتسهيل متابعة التزامهم بالأنظمة واللوائح، لتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص من رفع مستوى خدماتهم.

ويهدف المجلس من خلال العقد الموحد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.

 

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