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بالصور.. أمانة مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن تختتم تصفياتها الثانية لدورتها الحالية

بالصور.. أمانة مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن تختتم تصفياتها الثانية لدورتها الحالية
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تواصل – الرياض:

انطلقت التصفيات الثانية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السادسة لعام 1442هـ، يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث أقيمت تصفيات البنين بجامع الراجحي بحي الجزيرة، وتصفيات البنات بمقر مكتب التعليم النسائي بحي الربوة.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين (194) مشاركا ومشاركة، مثلوا (30) جمعية تحفيظ بمنطقة الرياض، شارك فعليا (163) مشاركا ومشاركة، وقد أسفرت النتائج عن تأهل (126) مشاركا ومشاركة وفي انتظار اعتماد النتائج النهائية من قبل أمانة المسابقة.

هذا وقد زار التصفيات الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، يرافقه الشيخ منصور بن سليمان الغصن نائب الأمين العام لمسابقة أمير الرياض.

وألقى نائب الأمين العام للمسابقة كلمة في اللقاء الذي عقد على هامش التصفيات لشرح آلية المسابقة وبنود التحكيم، تطرق من خلالها لأهمية المسابقة والرعاية الكريمة التي تحظى بها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، إضافة إلى بعض التوصيات الهامة للجنة التحكيم مثمِّناً دورها المميز في إدارة التصفيات.

جدير بالإشارة إلى أن موعد التصفيات النهائية للمسابقة سيبدأ يوم الخميس 6/7/1442هـ بمقر الجمعية بحي السليمانية للبنين، ومكتب التعليم النسائي بحي الربوة للبنات.

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