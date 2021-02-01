«شاومي» تبتكر خاصية جديدة لشحن الهاتف «عن بُعد»

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ابتكرت شركة “شاومي” مفهوماً جديداً يسمح بشحن الهاتف من أي مكان في الغرفة بشكل لا سلكي.

وتقول الشركة إن Air Charge تقدم نوعاً جديداً من التكنولوجيا تسمح بشحن الهاتف في جميع أنحاء الغرفة، ورغم أن الشحن اللاسلكي يقتصر على 5 واط، إلا أن حقيقة أن بالإمكان شحن الهاتف عن بعد يعتبر نقلة جديدة في عالم الشحن.

وأوضحت شاومي كيفية عمل التقنية “ضع قاعدة الشحن (كبيرة بعض الشيء) في مكان ما من منزلك لشحن هاتفك لاسلكياً، وتكمن التقنية الأساسية للشحن عن بعد في تحديد فضاء الشحن ونقل الطاقة”.

وأضافت شاومي “وحدة الشحن المعزولة التي طورناها مزودة بهوائيات تداخل من خمس مراحل، والتي يمكنها الكشف بدقة عن موقع الهاتف الذكي. وتقوم مصفوفة التحكم في الطور المكونة من 144 هوائيًا بإرسال موجات بعرض ملليمتر مباشرة إلى الهاتف من خلال تشكيل الحزمة”.

وتعمل مجموعة هوائي الاستقبال المكونة من 14 هوائيًا على تحويل إشارة الموجة المليمترية المنبعثة من وحدة الشحن إلى طاقة كهربائية من خلال دائرة المعدل، لتحويل تجربة شحن الخيال العلمي إلى حقيقة.