6 خطوات لمنع «فيسبوك» من تتبع نشاطك

تواصل – وكالات:

إذا قمت بزيارة موقع أو تطبيق، فإن فيسبوك يعرف متى قمت بفتحه أو تسجيل الدخول إليه، أو العنصر الذي أضفته إلى قائمة الرغبات أو عربة التسوق، أو الشراء أو التبرع. لذلك، إذا كنت تستخدم تطبيقًا للخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق “ميك ماي تريب” لحجز تذاكر الطيران، فيمكن لفيسبوك رؤية جميع أنشطتك واستهدافك بالإعلانات وفقًا لذلك.

وفيما يلي مجموعة من الخطوات التي تمكنك من منع فيسبوك من تتبع أنشطتك على نظام أندرويد، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس:

1- افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الذكي واضغط على أيقونة الهامبرغر الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

2- مرر وانقر على “الإعدادات والخصوصية”.

3- قم بزيارة الإعدادات> قم بالتمرير> انقر فوق نشاط خارج فيسبوك

بمجرد وصولك إلى هذه الصفحة، ستُظهر لك التطبيقات أو المواقع التي قمت بزيارتها وتشارك بيانات المستخدم مع فيسبوك. يمكنك النقر فوق كل تطبيق للحصول على معلومات إضافية حول البيانات التي تتم مشاركتها. يتيح لك التطبيق أيضًا تنزيل جميع تفاصيل نشاطك. لهذا، تحتاج إلى النقر على الزر ثلاثي النقاط الموجود في خيار “نشاط خارج فيسبوك”. ثم النقر فوق “تنزيل معلوماتك” لأنشطتك خارج فيسبوك.

4- اضغط على محو السجل. سيضمن هذا حذف جميع البيانات التي جمعها فيسبوك. بمجرد مسح السجل، سترى جميع التطبيقات تختفي من أعلى الشاشة.

5- الآن لتعطيل الخيار، تحتاج إلى النقر على “المزيد من الخيارات” ثم “إدارة النشاط المستقبلي”.

6- اضغط مرة أخرى على إدارة النشاط المستقبلي واضغط على Future Off-Facebook Activity.

يمكن لمستخدمي iOS أيضًا اتباع نفس الخطوات. الاختلاف الوحيد هو أنك ستجد القائمة في أسفل الشاشة بمجرد فتح تطبيق فيسبوك على جهازك.