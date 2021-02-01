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«الغذاء والدواء» توضح 5 أضرار لاستخدام «الخلطة الثلاثية» لتبيض البشرة

«الغذاء والدواء» توضح 5 أضرار لاستخدام «الخلطة الثلاثية» لتبيض البشرة
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خطورة استخدام “الخلطة الثلاثية” أو “التركيبة الثلاثية” لتبييض البشرة، مشيرة إلى وجود 5 أضرار على الجلد من استخدامها.

وأكدت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن تلك الخلطة يُجرى فيها خلط ثلاثة أنواع من الكريمات داخل المنزل على أن تحتوي على الهيدروكورتيزون وهيدروكينون.

ونصحت الهيئة بضرورة تجنب استخدام الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون لما لها من أعراض جانبية خطيرة عند استخدامها بطريقة خاطئة.

ولفتت إلى أن أضرار التركيبة الثلاثية تتضمن كثرة حب الشباب، وترقيق البشرة، وتغير لون البشرة، والتهاب بصيلات الشعر، وتهيج الجلد الناتج عن رد فعل تحسسي.

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