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«الإسكان» تكشف عن أعداد الوحدات المبنية خلال الربع الثالث من 2020

«الإسكان» تكشف عن أعداد الوحدات المبنية خلال الربع الثالث من 2020
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تواصل- فريق التحرير:

أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة الإسكان ارتفاع أعداد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020.

ووفقاً لـ”الوطن”، بلغت أعداد الوحدات 82.122 وحدة، بارتفاع قدره 7.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019، حيث كانت 76.776 وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات للربع الثاني من العام 2020 نحو 81.686 وحدة.

وأوضح الاحصائيات أن وتيرة بناء الوحدات شهدت ارتفاعاً في منطقة الرياض بنسبة 9.70 %، أما مكة المكرمة، فشهدت انخفاض 10 %، في حين وصل حجم انخفاض بداية البناء في جدة 27.90 %، بينما وصلت نسبة ارتفاع بداية البناء في الدمام 36.80 %

وفيما يخص مؤشر نهاية البناء للوحدات السكنية الجديدة، فقد أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً في عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث بلغت 88.966 وحدة، وذلك بارتفاع 13.6 % قياساً بالربع الثالث من عام 2019، حيث كانت 87.282 وحدة، ومقارنة مع الربع السابق من عام 2020 كان الارتفاع 32.5 %، وبلغ عدد الوحدات المكتملة حينها 67.157 وحدة.

 

 

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