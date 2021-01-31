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نوبة صرع.. الكشف عن تفاصيل حادث فتاة ممشى الواجهة بجدة (فيديو)

نوبة صرع.. الكشف عن تفاصيل حادث فتاة ممشى الواجهة بجدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس حادث ارتقاء مركبة تقودها فتاة لممر المشاة في الكورنيش وارتطامها بامرأة كانت تمارس رياضة المشي متسببة لها بكسر في الحوض.

وأوضحت مصادر أن مرتادي الواجهة البحرية تفاجئوا بمركبة تقودها فتاة ترتقي ممرات المشاة قبل اصطدامها بامرأة تمارس رياضة المشي، وبعد لحظات توقفت المركبة.

وأضافت المصادر أن قائدة المركبة أصيبت بنوبة صرع أفقدتها القدرة على التحكم، فيما أثبتت التحقيقات عرضية الحادثة وإصابة قائدة المركبة بالصرع، وسجلت المصابة وأسرتها تنازلاً عن الحادث، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن مقطع فديو متداول وثق لحظة اقتحام مركبة حمراء اللون، مساء أمس الأحد، لممشى الواجهة البحرية أثناء وجود عدد من ممارسي رياضة المشي.

 

 

 

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