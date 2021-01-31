خدمة مفيدة تحتوي على 100 ألف أيقونة مجانية في جميع المجالات

تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، تفاصيل خدمة مفيدة يمكن من خلالها تحميل مكتبة تحتوي على 100 ألف أيقونة تحتوي على معلومات في جميع المجالات.

وقال الحمادي إن هذه الخدمة توفر مكتبة فيها أكثر من 100 ألف أيقونة عالية الدقة مجانية في جميع المجالات! تستطيع استخدامها في عروضك وتصاميمك وملفاتك بشكل سهل؛ فقط اختر الأيقونة التي تناسبك وحملها واستخدمها.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أن هذه الخدمة مناسبة جداً لاستخدامها في عروض البوربوينت ويمكن تحميلها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).