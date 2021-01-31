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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خدمة مفيدة تحتوي على 100 ألف أيقونة مجانية في جميع المجالات

خدمة مفيدة تحتوي على 100 ألف أيقونة مجانية في جميع المجالات
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، تفاصيل خدمة مفيدة يمكن من خلالها تحميل مكتبة تحتوي على 100 ألف أيقونة تحتوي على معلومات في جميع المجالات.

وقال الحمادي إن هذه الخدمة توفر مكتبة فيها أكثر من 100 ألف أيقونة عالية الدقة مجانية في جميع المجالات! تستطيع استخدامها في عروضك وتصاميمك وملفاتك بشكل سهل؛ فقط اختر الأيقونة التي تناسبك وحملها واستخدمها.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أن هذه الخدمة مناسبة جداً لاستخدامها في عروض البوربوينت ويمكن تحميلها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 

 

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