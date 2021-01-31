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«التعليم» توجه بتحديث بيانات منسوبيها على نظام فارس

«التعليم» توجه بتحديث بيانات منسوبيها على نظام فارس
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم، تعميمًا بشأن تحديث بيانات الموظفين على نظام فارس، مشددة على التأكد من ربط الموظف مع رئيسه المباشر.

وتضمن التعميم، الصادر عن مساعد الوزير د.سعد الفهيد، التوجيه بتحديث بيانات الكوادر البشرية بنظام فارس والتأكد من ربط الموظف برئيسه المباشر في النظام.

وأوضح التعميم، أن يكون التحديث، بحث منسوبي الوزارة بضرورة الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية للموظف (صلاحية بياناتي) وتحديث بياناته الشخصية والمؤهلات ومكان العمل، ثم التأكد من ربط جميع الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية على نظام فارس.

وأردف التعميم، أما في حال وجود موظفين غير مرتبطين بالرئيس المباشر، فيجب إخطار برنامج فارس مع تزويدهم بالاسم والسجل، وفي حالة عدم وجود موظفين أو موظفات على رأس العمل لأي سبب كان، فيجب إخطار إدارة الموارد البشرية.

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