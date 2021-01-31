«ملثم» يرشق مقهى في ينبع بالحجارة ويلوذ بالفرار (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر شخصاً ملثماً قام برشق مقهى في ينبع بالحجارة ولاذ بالفرار من الموقع.

وأظهر المقطع قيام الشخص الملثم برشق المقهى بالحجارة والهروب من الموقع مما تسبب في وقوع أضرار مادية في واجهة المقهى.

ولم يتضح على الفور سبب قيام هذا الشخص بمثل هذا السلوك تجاه المقهى، فيما طالب متداولو المقطع بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث.