جدة.. فتاة تفقد السيطرة على مركبتها وتقتحم ممشى الواجهة البحرية (فيديو)

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فقدت فتاة السيطرة على مركبتها، اليوم الأحد، حيث اقتحمت، ممشى رياضياً في الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

ووثق مقطع فديو متداول لحظة اقتحام مركبة حمراء اللون للممشى أثناء وجود عدد من ممارسي رياضة المشي في الممشى.

وعلق البعض على المقطع بأن الفتاة دهست شخصين أثناء قيادتهما للدراجة الهوائية في الممشى بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها.