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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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توجيه جديد من «الشؤون البلدية» لمنشآت القطاع الخاص

توجيه جديد من «الشؤون البلدية» لمنشآت القطاع الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية رسالة مهمة لمنشآت القطاع الخاص، وشددت على ضرورة المسارعة والتقدم على بوابة بلدي للحصول على تراخيص مساكن للعمالة لتفادي المخالفات.

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقرية والإسكان الدكتور أحمد قطان ، إن الوزارة رصدت خلال جولاتها الميدانية قرابة ألفي مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأوضح أن المخالفات بلغت 1946 مخالفة، تضمنت عدم اتباع التدابير الصحية بالأسواق والمراكز التجارية وتكدس العمالة في المساكن والتجمعات في الأماكن العامة فوق الحد المسموح، لافتا إلى إلى ضرورة اتباع الإجراءات المعرفة من وزارة الصحة،

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