درجات صفرية وصقيع.. «كراني» يتوقع أقوى موجة من عدم الاستقرار بدءاً من الخميس

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توقع الباحث في الطقس والمناخ حسن كراني أن تشهد المملكة حالة من الدفء بدايةً من بعد غد الاثنين حتى الخميس المقبل؛ وذلك بعد رحيل المنخفض “القطبي”.

وأضاف كراني، عبر حسابه في “تويتر”: 96 ساعة تشهد خلالها المملكة دفئًا بعد رحيل (القطبي)، تبدأ الاثنين المقبل وتستمر حتى الخميس التالي”.

وتابع خبير الأرصاد حسن كراني “بعد هذه الفترة، يبدأ أقوى عدم استقرار يسود أجواء (الشمال، والغربية، والوسطى، والشرقية، وأجزاء من المرتفعات)، مع عودة درجات الحرارة الصفرية والصقيع للشمال، وانعدام الرؤية قبل هطول الأمطار”.