«المياه الوطنية» توضح المستندات المطلوبة لنقل ملكية العداد

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه، حيث أكدت على أهمية إرفاق صورة الهوية الوطنية أو ما يثبت شخصية المتقدم لنقل الملكية، وكذلك صورة صك الملكية.

وتشمل المستندات ما يلي:

• صورة الهوية الوطنية أو إثبات الشخصية

• في حال رهن العقار لإحدى الجهات التمويلية يتم إرفاق تفويض من صاحب العقار للمستفيد من ا لخدمة (يتضمن مراجعة شركة المياه الوطنية أو مقدم خدمة المياه).

• صورة من صك الملكية

• التوقيع الورقي أو الالكتروني على اتفاقية الخدمة

• صورة من حصر الورثة وشهادة الوفاة وهوية الوكيل الشرعي في حالة العقار كان لأكثر من وريث

• صورة هويات جميع ملاك العقار الموجودين بالصك