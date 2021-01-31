جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن 25 وظيفة للجنسين

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (25) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى ، للعمل في الرياض، جدة، الاحساء ، وفق التالي:

أخصائي وبائيات – الرياض مسؤول إدخال بيانات – جدة مساعد بحث ثاني – الاحساء مساعد إداري ثاني – الاحساء مساعد إداري أول الاحساء سائق – الاحساء مسؤول تدريب الحماية من الحريق – جدة مراقب إطفاء – جدة مسؤول المناوبات – جدة محرر مواقع إنترنت ثاني – الرياض منسق لمركز تدريب الدراسات العليا – الرياض مدقق ثالث – الرياض مساعد إداري ثاني – الاحساء أمين مختبر – الاحساء مسؤول شؤون الطلاب – الاحساء مساعد رعاية أطفال – الرياض أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي – جدة مشرف المالية – جدة مساعد مدير مركز تعليم الأطفال – جدة مساعد إداري ثاني – الرياض محلل معلومات القوى العاملة – الرياض أخصائي مزايا وتعويضات – الرياض أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي – الرياض منسق إداري – الرياض مشرف خدمات الترفيه للموظفين – جدة

– شروط عامة:

سعودي / سعودية الجنسية

الوظائف تتطلب خبرة

إجادة اللغة الإنجليزية حسب المطلوب

إجادة استخدام الحاسب الآلي

– وأوضحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).