جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن 25 وظيفة للجنسين

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (25) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى ، للعمل في الرياض، جدة، الاحساء ، وفق التالي:
- أخصائي وبائيات – الرياض
- مسؤول إدخال بيانات – جدة
- مساعد بحث ثاني – الاحساء
- مساعد إداري ثاني – الاحساء
- مساعد إداري أول الاحساء
- سائق – الاحساء
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق – جدة
- مراقب إطفاء – جدة
- مسؤول المناوبات – جدة
- محرر مواقع إنترنت ثاني – الرياض
- منسق لمركز تدريب الدراسات العليا – الرياض
- مدقق ثالث – الرياض
- مساعد إداري ثاني – الاحساء
- أمين مختبر – الاحساء
- مسؤول شؤون الطلاب – الاحساء
- مساعد رعاية أطفال – الرياض
- أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي – جدة
- مشرف المالية – جدة
- مساعد مدير مركز تعليم الأطفال – جدة
- مساعد إداري ثاني – الرياض
- محلل معلومات القوى العاملة – الرياض
- أخصائي مزايا وتعويضات – الرياض
- أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي – الرياض
- منسق إداري – الرياض
- مشرف خدمات الترفيه للموظفين – جدة
– شروط عامة:
- سعودي / سعودية الجنسية
- الوظائف تتطلب خبرة
- إجادة اللغة الإنجليزية حسب المطلوب
- إجادة استخدام الحاسب الآلي
– وأوضحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).