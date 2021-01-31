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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن 25 وظيفة للجنسين

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن 25 وظيفة للجنسين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (25) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى ، للعمل في الرياض، جدة، الاحساء ، وفق التالي:

  1. أخصائي وبائيات –  الرياض
  2. مسؤول إدخال بيانات – جدة
  3. مساعد بحث ثاني  – الاحساء
  4. مساعد إداري ثاني – الاحساء
  5. مساعد إداري أول الاحساء
  6. سائق – الاحساء
  7. مسؤول تدريب الحماية من الحريق – جدة
  8. مراقب إطفاء – جدة
  9. مسؤول المناوبات – جدة
  10. محرر مواقع إنترنت ثاني – الرياض
  11. منسق لمركز تدريب الدراسات العليا – الرياض
  12. مدقق ثالث – الرياض
  13. مساعد إداري ثاني – الاحساء
  14. أمين مختبر – الاحساء
  15. مسؤول شؤون الطلاب – الاحساء
  16. مساعد رعاية أطفال – الرياض
  17. أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي – جدة
  18. مشرف المالية – جدة
  19. مساعد مدير مركز تعليم الأطفال – جدة
  20. مساعد إداري ثاني – الرياض
  21. محلل معلومات القوى العاملة – الرياض
  22. أخصائي مزايا وتعويضات – الرياض
  23. أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي – الرياض
  24. منسق إداري – الرياض
  25. مشرف خدمات الترفيه للموظفين – جدة

– شروط عامة:

  • سعودي / سعودية الجنسية
  • الوظائف تتطلب خبرة
  • إجادة اللغة الإنجليزية حسب المطلوب
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي

– وأوضحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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