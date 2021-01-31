تقني يوضح طريقة سهلة لاختصار المستندات والتقارير الإنجليزية الطويلة

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سمير الجنيد باستخدام أحد المواقع لتسهيل عملية قراءة التقارير والمستندات الطويلة المكتوبة باللغة الإنجليزية.

وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” معلقا على هذه الخدمة: “إن هذا الموقع رائع لمن يريد إختصار قراءة المستندات والتقارير الإنجليزية الطويلة، مضيفا أن مهمته ببساطة، أن تقوم بلصق النص وسيقوم بإعادة كتابة ملخص قصير”.

وأضاف الخبير التقني سمير الجنيد، أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).