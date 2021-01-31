متحدث الصحة: قد نضطر لفرض قيود مكثفة حال عدم الالتزام بـ«الإجراءات الاحترازية»

تواصل – فريق التحرير:

ناقش المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي بشأن فيروس كورونا الجديد، العديد من الموضوعات شديدة الأهمية، مؤكدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

وأوضح خلال المؤتمر أنه يجب أن نتعامل بأعلى مستويات الحذر في ظل تفشي جائحة كورونا وكلمة وزير الصحة جرس إنذار وتذكير لنا جميعا بضرورة التزامنا وحماية أنفسنا من عدوى هذا الفيروس.

ولفت إلى أن بعض المجتمعات لم تستفد من مكتسباتها في مواجهة الجائحة، ولا نريد لأنفسنا أن نمر بهذه التجربة، وبإمكاننا أن نعود إلى المنحنى والمسار السليم، إذا التزمنا -بإذن اللّه- بالإجراءات الاحترازية.

وشدد متحدث الصحة على أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة جائحة كورونا سيعيدنا إلى فرض الإجراءات المشددة، ولا نريد أن نضطر إلى فرض إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة.

وتابع أن العالم يسجل حاليًا أعلى مستويات الحالات النشطة للإصابات والوفيات بالفيروس، لذا يجب أن لا نشعر بالتراخي أو استبعاد أن نكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف متحدث الصحة “رصدنا ارتفاعاً وانتشاراً لفيروس كورونا في جميع مناطق المملكة خلال الأسابيع الماضية, وأكتر من 75 % من الحالات المرصودة همي بسبب السلوكيات المجتمعية“.