الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بتوجيه من أمير الرياض.. تحميل تطبيق «توكلنا» شرط لدخول المنشآت الحكومية والأسواق

بتوجيه من أمير الرياض.. تحميل تطبيق «توكلنا» شرط لدخول المنشآت الحكومية والأسواق
0

تواصل- واس:

شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مع تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وإنشاء غرفة عمليات تجمع العديد من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات فايروس كورونا في المنطقة.

وأكد سموه في توجيهه لكافة القطاعات المعنية عقب استقباله لمعالي وزير الصحة الأسبوع الماضي واطلاعه على مستجدات فيروس كورونا في المنطقة , ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها لبس الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزواجات والعزاء وأثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر أثناء دفن الموتى والالتزام بالأعداد المحددة بحيث لا تتجاوز (50) شخصاً.

كما شدد سموه على ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق (توكلنا) وألا يتم الدخول لكافة المنشآت الحكومية في المنطقة وأماكن التجمعات كالأسواق إلا بوجود تطبيق توكلنا.

كما أكد سمو الأمير فيصل بن بندر على كافة القطاعات المعنية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

مواد ذات صلة

«الداخلية»: تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض تتصدر

«الداخلية»: تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض تتصدر

رئيس بلدي الرياض: استراتيجية ولي العهد لتطوير العاصمة ستجعل الرياض محط أنظار العالم

رئيس بلدي الرياض: استراتيجية ولي العهد لتطوير العاصمة ستجعل الرياض محط أنظار العالم

ابتداءً من الغد.. اشتراط تحميل «توكلنا» لدخول الأسواق والمجمعات بالشرقية

ابتداءً من الغد.. اشتراط تحميل «توكلنا» لدخول الأسواق والمجمعات بالشرقية

شرطة الرياض تضبط عصابة سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية

شرطة الرياض تضبط عصابة سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>