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«الداخلية»: تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض تتصدر

«الداخلية»: تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض تتصدر
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تواصل- واس:

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 خلال الفترة من 11 / 6 / 1442هـ حتى 17 / 6 / 1442هـ، (18563) مخالفة.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2636)، ثم القصيم بـ (2557)، والشرقية بـ (2348)، فالمدينة المنورة بـ (1829)، والجوف بـ (1310)، فالباحة بـ (1160)، وتبوك بـ (626)، وعسير بـ (367) والحدود الشمالية بـ (348)، وحائل بـ (333)، ثم جازان بـ (141) ونجران (56).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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