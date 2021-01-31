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تطبيق «سيجنال» يفاجئ مستخدميه بإضافات جديدة للدردشة

تطبيق «سيجنال» يفاجئ مستخدميه بإضافات جديدة للدردشة
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تواصل – فريق التحرير :

جلب الإصدار الأحدث من تطبيق سيجنال لكل من iOS (5.3.1) و أندرويد (5.3.7) عددا من إضافات الدردشة السائدة الجديدة إلى تطبيق المراسلة المشفر ، تتضمن هذه الميزات الشائعة، مثل: خلفيات الدردشة والملصقات المتحركة وقسم حول في ملفك الشخصي.

وكان التطبيق قد أعلن عن جديده من الميزات للمرة الأولى في 12 يناير، وأبلغت التقارير عن طرحها في الإصدار التجريبي من سيغنال لنظام أندرويد الصادر في الأسبوع الماضي.

وباستخدام خلفيات الدردشة، يمكنك الاختيار من بين عدد من الإعدادات السابقة أو تحديد صورة خاصة بك، ويمكنك أيضًا تعيين خلفية لمحادثة معينة أو جميعها، ويحتوي الإصدار التجريبي على 24 ملصقًا متحركًا.

في الوقت نفسه، يعد تطبيق iOS أكثر كفاءة مع البيانات، حيث يرى مستخدمو آيفون إعدادًا جديدًا لتقليل استخدام البيانات أثناء المكالمات.

وهناك أيضًا خيار لإيقاف تنزيلات المرفقات تلقائيًا أثناء المكالمات، والضغط المحسن للصور من بين التحسينات الأخرى.

وتعكس الميزات الجديدة زيادة شعبية التطبيق، حيث يمكن لمستخدمي سيغنال إنشاء حزم ملصقات APNG المتحركة الخاصة بهم عبر نسخة سطح المكتب من التطبيق.

فيما تعرض معاينات قائمة الدردشة الموسعة اسم المرسل في الدردشات الجماعية، لذلك من السهل تحديد سلاسل المحادثات التي يجب البحث عنها أولاً.

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