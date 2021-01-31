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لعدم مطابقة المواصفات.. «التجارة» تستدعي 2887 مكيف «سبليت UNIX»

لعدم مطابقة المواصفات.. «التجارة» تستدعي 2887 مكيف «سبليت UNIX»
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2887 مكيف سبليت “UNIX”، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أنه تم استدعاء مكيفات يونيكس سبليت سعة 18 ألف وحدة تاريخ الصنع 2020، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة.

وأضافت الوزارة أنه يجب التحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية للمكيف من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد المبلغ نقدًا.

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