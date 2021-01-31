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3 علامات تظهر في الأقدام تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

3 علامات تظهر في الأقدام تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم
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تواصل – وكالات :

عندما يبدأ ارتفاع نسبة السكر في الدم فإنه يحدث فوضى في الجسم، فقد تظهر أعراض مثل الألم أو الآفات الجلدية على الساقين.

ويلاحظ الخبراء أنه في حالة مرض السكري من النوع 2، قد تظهر علامات على الساقين، مما يشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

وغالبًا ما يتم التغاضي عن مرض السكري من النوع 2 في البداية، حيث يعيش العديد من الأشخاص مع ارتفاع مزمن في مستويات السكر في الدم دون أن يدركوا ذلك. ومع ذلك، عندما يبدأ في التسبب في أضرار جسيمة للجسم، قد تلاحظ عدة علامات على ساقيك، بحسب تقارير لموقع “إكسبريس”.

وأورد الموقع نقلاً عن بيانات طبية أن بعض الأعراض الحادة المرتبطة بمرض السكري من النوع 2 مرتبطة بالاعتلال العصبي السكري، والاعتلال العصبي السكري هو أحد المضاعفات التي تحدث عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم (الغلوكوز) إلى تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم ، غالبًا ما يؤثر على أعصاب الساقين وتحديداً القدمين.

العلامات الأكثر شيوعًا

1- قرحة المعدة

2- الالتهابات

3- ألم في العظام والمفاصل.

علامات أخرى

1- وخز بسيط

2- آلام وتقلصات حادة

3- زيادة الحساسية للمس

إذا لاحظت أي أعراض محتملة لمرض السكري من النوع 2، يجب عليك استشارة المعالج.

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