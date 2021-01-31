تنبيه مهم من سفارة المملكة لدى روسيا للمواطنين الزائرين والمقيمين

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية تنبيهاً مهماً للمواطنين الزائرين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”: “تهيب السفارة بتجنب مناطق التظاهرات، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية بهذا الشأن”.

وأضافت أنه في حالات الطوارئ – لاسمح الله- الاتصال على هاتف شؤون السعوديين والمتاح على مدار الساعة 79175110815.

وتشهد العاصمة الروسية موسكو مظاهرات تطالب السلطات الروسية بالإفراج عن المعارض الروسي “نافلني” الذي تم اعتقاله فور عودته إلى روسيا من ألمانيا منتصف الشهر الجاري.