طريقة نقل محادثات «واتساب» إلى «تليجرام» على نظامي «أندرويد» و«iOS»

تواصل – فريق التحرير:

أطلق تطبيق تليجرام الخميس الماضي أداة جديدة للمستخدمين لجعل عملية نقل المحادثات من بعض التطبيقات الأخرى إليه سهلة للغاية، حيث يمكن الآن نقل المحادثات الفردية والجماعية – بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات – إلى تليجرام من واتساب وتطبيقات آخرى، مثل Line، وKakaoTalk بسهولة.

للوصول إلى أداة نقل المحادثات الجديدة يجب عليك استخدام أحدث إصدار من تطبيقي تليغرام وواتساب، ويجب أن يكون التطبيقان مثبتان في الجهاز نفسه ، وفقاً للبوابة العربية للتقنية .

كما يوجد شيء ضروري يجب أن تكون على دراية به قبل البدء بنقل محادثاتك، هو أنه لا توجد طريقة حالياً لتصدير جميع محادثاتك من واتساب إلى تليغرام في وقت واحد، ولكن ستحتاج إلى نقل كل محادثة على حدة، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت إذا كان لديك الكثير من المحادثات التي تريد نقلها.

وعندما تكون مستعداً لبدء عملية النقل، تأكد أولاً من تثبيت تليغرام في هاتفك وإعداده، ثم اتبع الخطوات التالية:

أولًا: بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد

– انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

– افتح المحادثة التي تريد نقلها، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة.

– اضغط على خيار المزيد More.

– اضغط على خيار تصدير الدردشة Export Chat. ستظهر لك نافذة منبثقة تتضمن خيارين هما: تضمين الوسائط Include Media، وبدون الوسائط Without Media، لاختيار تصدير الدردشة مع إرفاق الوسائط أو بدونها، اختر ما يناسبك.

– اختر تطبيق تليغرام من قائمة المشاركة التي تظهر لك. وحدد المحادثة أو المجموعة التي تريد استيراد المحادثة إليها في تيليجرام. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعة جديدة، إذا كنت تفضل ذلك.

– سترى الآن مطالبة باستيراد الرسائل، حدد خيار استيراد Import، ثم انتظر حتى تنتهي عملية النقل.

ثانياً بالنسبة لمستخدمي نظام iOS

– انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك، ثم افتح المحادثة التي تريد نقلها.

– اضغط على جهة الاتصال أو اسم المجموعة في الجزء العلوي، ثم اضغط على خيار تصدير الدردشة Export Chat. ستظهر لك نافذة منبثقة لاختيار تصدير المحادثة مع إرفاق الوسائط أو بدونها، اختر ما يناسبك.

– اختر تطبيق تليغرام من قائمة المشاركة، ثم حدد جهة الاتصال أو المجموعة التي تريد استيراد المحادثة إليها.

بالطبع، يمكنك الاحتفاظ بتطبيق واتساب في هاتفك للوصول إلى سجل الدردشة لاحقاً، ولكن إذا كنت تريد حذفه لأي سبب من الأسباب من هاتفك، فهذه هي أبسط طريقة لضمان عدم فقد محادثاتك.