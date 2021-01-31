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«يوتيوب» يختبر خاصية جديدة تتعلق بقص الفيديوهات

«يوتيوب» يختبر خاصية جديدة تتعلق بقص الفيديوهات
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت تسريبات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اختبار موقع “يوتيوب” لخاصية جديدة تتعلق بقص مقاطع الفيديو.

وبحسب التسريبات المتداولة فإن شركة “يوتيوب” تختبر خاصية تسمح للمستخدمين بالتقاط مقاطع قصيرة من الفيديوهات التي يشاهدونها أو يحضرونها كبث مباشر ومشاركتها مع الغير.

ويمكن أخذ لقطة فيديو تتراوح مدتها ما بين 5-60 ثانية فقط. وتدعم الميزة حالياً قيد الاختبار على الكمبيوتر وأندرويد، ولاحقاً ستتاح على iOS.

وسيلاحظ المستخدمين أيقونة المقص على هذا الفيديو بالضغط عليه يمكنك اختيار الفترة التي يتم تسجيلها.

وبعد الانتهاء تضع اسماً للمقطع وتشاركه مع أصدقاءك أو عبر الشبكات الاجتماعية، وسيتم توليد رابط جديد خاص بالمقطع المشارك.

وعندما يضغط أي شخص على المقطع الذي شاركته منه، سيتم تشغيله من المقطع الأساسي مع تحديد فترة البداية والنهاية له، وهناك زر لمشاهدة كامل المقطع.

هذه الطريقة ستساعد الناس على مشاركة أجزاء من مقاطع فيديو أعجبتها على الشبكات الاجتماعية، بالتالي ترفع من معدلات المشاهدة، لاسيما عندما يكون المقطع طويلاً وهناك فكرة معينة في لحظة معينة تريد نشرها، فبدلاً من أن تقول للناس شاهدوا من اللحظة كذا إلى اللحظة كذا، تقوم بتسجيل مقطع يتضمنها طالما طولها أقل من دقيقة.

 

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