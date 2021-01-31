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متحدث «المساحة الجيولوجية» يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهزة الأرضية بـ«حائل»

متحدث «المساحة الجيولوجية» يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهزة الأرضية بـ«حائل»
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، تفاصيل جديدة بشأن الهزة الأرضية التي ضربت حائل أمس السبت، وبلغت قوتها 3.7 على مقياس ريختر.

وقال “أبا الخيل” في اتصال هاتفي لبرنامج” يا هلا” على “روتانا خليجية”: إن الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات، وتبعد 46 كيلومتراً شمال مدينة حائل.

وأضاف أن هزة أرضية ارتدادية وقعت عقب الهزة الأولى بنحو ساعة ونصف تقريباً بلغت قوتها 2.09 درجة، ويُعد هذا مؤشراً جيداً لتلاشي الهزات الأرضية.

وأكد أن الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبد الله الشمراني أصدر توجيهات لفريق فني متخصص للتوجه لموقع الهزة للوقوف وتقييم مدى الخطورة الزلزالية ووضع الحلول المناسبة لضمان سلامة المواطنين والمقيميين.  

 

 

 

 

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