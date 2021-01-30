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خطوات إصدار تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة «أبشر»

خطوات إصدار تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن خطوات وطريقة الحصول على تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وأوضحت أن الخطوات تتضمن الدخول على حساب المستفيد على المنصة، والنقر على أيقونة خدمات واختيار الجوازات، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات، واختيار القطاع الحكومي المطلوب، ثم اختيار جهة إصدار التصريح.

وأضافت الجوازات أنه عند اختيار خدمة تصاريح الجوازات، يتم وصف الطلب إذا كان ضمن الحالات الإنسانية الاستثنائية، مثل لم الشمل وحالات الوفاة بالخارج والإقامة الدائمة خارج المملكة، ثم يتم إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، والتي تختلف باختلاف نوع الطلب، ثم تقديمه وانتظار وصول رسالة تحمل رقم الطلب.

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