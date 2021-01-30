رئيس بلدي الرياض: استراتيجية ولي العهد لتطوير العاصمة ستجعل الرياض محط أنظار العالم

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ثمن الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، استراتيجية تطوير مدينة الرياض التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي.

وقال العريدي، في مداخلة مع قناة الإخبارية إن سمو ولي العهد حفظه الله بشر في إطار عرضه لاستراتيجية الرياض بأنها ستكون طموحة بشكل إيجابي للسعوديين والعالم ولذا فإن تحول الرياض لمدينة صناعية يمثل نقلة نوعية في تحقيق الأهداف بصورة إبداعية.

وأضاف أنه من المعلوم أن المملكة سعت خلال الفترة الماضية إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية حيث بلغت حتى الآن 35 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة منها ثلاث تحيط بمدينة الرياض ، غير أن مفهوم سمو ولي العهد بجعل الرياض مدينة صناعية من أبرز عشر مدن صناعية في العالم ينطوي على أبعاد غير تقليدية تسعى لجعلها مدينة صناعية خلاقة ومبدعة وقائمة على المعرفة والتقنية الذكية ذات النمو المستدام وسط بيئة صناعية فريدة وجاذبة للاستثمارات العالمية.

وتابع رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض الأستاذ خالد العريدي أن الرياض مدينة عصرية ومدينة مترامية الأطراف وشهدت بواكير نقلات حضارية بفضل الله ثم بفضل راعيها الأول الملك سلمان حفظه الله حينما كان أميرا لرياض حيث أرسى دعائم التنمية المستدامة عبر إنشاء بنية تحتية صلبة جعلت الحياة فيها تزدهر يوماً بعد يوم.

يذكر أن ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كشف الأسبوع الماضي، عن ملامح استراتيجية تطوير مدينة الرياض التي ستسهم في تحويل عاصمة المملكة لواحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد في البلاد.

وقال ولي العهد، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لـ”مبادرة مستقبل الاستثمار”، إن الاستراتيجية التي ستعلن قريباً، تستهدف أن يصل سكان الرياض من 7.5 مليون نسمة حالياً إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030، مؤكداً أن الاقتصادات العالمية ليست قائمة على الدول بل تقوم على المدن.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى وجود خطط استراتيجية تشمل جميع مناطق المملكة، موضحاً، في معرض حديثه عن استراتيجية الرياض، أن كل الخصائص التي تمتلكها تعطي ممكّنات لخلق وظائف ونمو الاقتصاد والاستثمارات والفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار.

وأشار ولي العهد إلى أنه سيتم الإعلان عن أكبر مدينة صناعية في العالم تحتضنها الرياض، كما يجري حالياً إقامة برنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار للتقليل من درجة الحرارة وكذلك تقليص مستوى الغبار.