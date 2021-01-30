«المرور» تكشف قيمة غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في موعدها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن قيمة غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في موعدها.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: “عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ (٦٠) يومًا يفرض عليك غرامة مالية قدرها (١٠٠) ريال عن كل سنة تطويف”.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور عبر «تويتر»: «الاستمارة مجددها قبل شهرين قبل تاريخ انتهائها بشهر والحين طالعلي بأبشر الاستمارة منتهية».

وكانت الإدارة العامة للمرور أكدت أنَّ رسوم تجديد رخصة السير السنوي تبلغ 100 ريال، وكذلك رسم التجديد ورسم التالف وبدل فاقد أما رسم نقل الملكية يبلغ 150 ريالًا.

فيما تبلغ رسوم استخراج رخصة قيادة عامة 40 ريالًا وكذلك تجديدها سنويًّا، فيما تبلغ رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود 100 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور السعودي.