تشمل المواطنين والمقيمين.. الكويت تفرض رسوماً على القادمين والمغادرين

تواصل – وكالات:

فرضت الكويت رسوما على القادمين والمغادرين لمطارها بحيث يتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم تضاف جميعها على سعر التذكرة وذلك مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.

وأصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د.عبد الله معرفي في دولة الكويت قرار وزارياً بتعديل الرسوم التشغيلية مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات، بحيث يتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم تضاف جميعها على سعر التذكرة ابتداء من 1 يونيو المقبل.

ويشمل تطبيق الرسوم المواطنين والمقيمين على حد سواء، موضحا أن الية تحصيل الرسوم ستكون عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بحسب ما جاء في صحيفة «القبس».

وأوضح الهدف من زيادة الرسوم هو تعظيم إيرادات الدولة مقابل الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي نظير عمليات التشغيل سواء من إدارة العمليات او إدارة الهندسة.