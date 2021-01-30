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«الغذاء والدواء» تحذر من خطورة الاستخدامات الخاطئة لـ «القصدير»

«الغذاء والدواء» تحذر من خطورة الاستخدامات الخاطئة لـ «القصدير»
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطورة استخدام رقائق الألومنيوم “القصدير” في غير الاستخدامات المخصصة لها.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عب حسابها الرسمي على “تويتر” أن استخدام رقائق الألمنيوم (القصدير) في الطهي أو تسخين الأغذية من الأخطاء الشائعة، حيث إن تعريضها لدرجات حرارة عالية قد ينتج عنه تلوث الغذاء.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أن الاستخدامات الشائعة رقائق الألمنيوم (القصدير) هي: تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح إليها.

وكذلك حماية الأغذية من التعرض للضوء الذي يؤثر على بعض الأغذية التي تحتوي على الدهون مثل: الشيكولاتة، وبعض الحلويات التي يمكن أن تتغير رائحتها بسبب تعرضها للهواء، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم استخدام رقائق الألومنيوم في طهي أو تسخين الأغذية، وحفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، ودرجات الحرارة العالية داخل الفرن أو تعرضها مباشرة للهب، وداخل الأفران الكهربائية واستبدالها بالأواني المخصصة لذلك.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن رقاق الألومنيوم «القصدير» غير ضارة بالصحة وآمنة إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة وسليمة، لافتة إلى أن استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها يؤدي إلى تلوث الغذاء.

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