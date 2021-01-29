«الغذاء والدواء» تحذر من ممارسات غير صحية أثناء «الشواء»

تواصل- فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من بعض الممارسات الغير صحية، أثناء شواء الأطعمة، قد تؤدي إلى التلوث، مقدمة نصائح لضمان سلامتها ومأمونيتها أثناء وبعد الطهي.

وأوضحت “الغذاء والدواء” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب حفظ الطعام مبردا عند نقله من مكان لآخر، للحد من نمو البكتريا لأدنى درجة.

كما يُراعى وضع اللحوم على طرف شبك الشواية، ولا توضع مباشرة على الفحم المشتعل، حتى لا تتعرض للاحتراق.

وأضافت أنه يجب إتمام إذابة اللحوم المراد شواؤها قبل الشواء إذا كانت مجمدة، لضمان طهو كل أجزائها مع عدم ترك الأغذية في الجو العادي لأكثر من ساعتين لمنع نمو البكتريا.