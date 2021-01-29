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توقعات طقس السبت.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

توقعات طقس السبت.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت – بمشيئة الله تعالى – ، انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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